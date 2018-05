Appicca il fuoco e viene colto da un malore, muore pensionato di 71 anni

Era andato in campagna - così come si fa in questo periodo dell'anno - per ripulire l'appezzamento di terreno, sradicare ed eliminare tutte le sterpi. Avrebbe, dunque, appiccato le fiamme ad un cumulo di erbacce, con l'intento proprio di ripulire, ma sarebbe stato colto, all'improvviso, da un malore.

Malore che lo ha fatto finire per terra dove le fiamme lo hanno raggiunto e aggredito.

Aveva 71 anni, Salvatore Iacono di Raffadali. E' stato ritrovato cadavere, in parte devastato dal fuoco, in contrada Zafarana. Sul posto, sono presenti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile. I carabinieri della stazione di Raffadali stanno - come procedura esige - sentendo i familiari dell'anziano.