Efficienza dei servizi comunali, aumentate le ore di lavoro a 12 Asu

Per cinque lavoratori l'aumento di ore settimanali sarà di cinque ore, per quattro di 10 ore settimanali e per tre di 14 ore. A deliberare l'integrazione oraria per tutto il 2020 per i 12 lavoratori Asu in forza al Comune di Raffadali è stata la Giunta Cuffaro. La scelta è stata fatta per "ragioni di funzionalità del fabbisogno del personale comunale" e per "armonizzazione dell'orario di lavoro e per garantire efficiente gestione delle mansioni". La spesa che il Municipio sosterrà per questa integrazione oraria sarà di 34.962 euro.

"Allo scopo di implementare l'efficienza ed economicità nella gestione dei servizi comunali si ritiene - ha deliberato l'Esecutivo - indispensabile una maggiore presenza in servizio del personale dipendente".

Deliberata, sempre dalla Giunta, anche la prosecuzione delle attività Lsu per 15 e 8 lavoratori Asu.