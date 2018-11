L’ex nazionale Nicola Berti a Raffadali per il 50° anniversario del locale Inter Club

Sarà l’ex nazionale, e per anni bandiera dell’Inter, Nicola Berti, l’ospite d’onore per i festeggiamenti del cinquantesimo anniversario della nascita dell’Inter Club Raffadali, il circolo più antico della Sicilia, fondato appunto nel 1968.

L’appuntamento per tutti è per domenica 2 dicembre alle 10, nella sede del circolo in piazza Progresso, quando si darà il via ai festeggiamenti per ricordare quel giorno di cinquant’anni addietro quando alcuni tifosi interisti diedero vita a quel circolo che ha vissuto mezzo secolo di storia.

Ci saranno i saluti del sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, del presidente dell’Inter Club Raffadali Luigi Costanza ed inoltre interverranno Francesco Scuderi del coordinamento Inter Club della Sicilia e Valerio Bressani del coordinamento di Milano.

Alle 13,30 è previsto il pranzo sociale, mentre alle 16,30 si svolgerà un torneo Master di Biliardo e a conclusione, alle 19, un ricco buffet.

Alle 20,30 tutti davanti alla tv per seguire il match di campionato dell’Olimpico tra Roma e Inter. Oltre alla presenza di Nicola Berti, ben 42 circoli Inter Club provenienti da tutta la Sicilia hanno aderito all’invito del presidente Luigi Costanza per festeggiare questo importante traguardo raggiunto dal circolo raffadalese.

“Un circolo – come afferma il presidente Costanza – che in questi cinquant’anni si è ritagliato uno spazio rilevante nella vita sociale cittadina. Il club, che in mezzo secolo di vita ha cambiato diverse sedi, ha sempre rappresentato un luogo di aggregazione e di confronto per tanti raffadalesi, al di là della fede calcistica.

Guido il circolo da circa vent’anni – ha aggiunto Costanza – e godo della piena fiducia di tutti i soci che condividono con me tutte le iniziative che continuiamo a promuovere. I tornei di carte e di biliardo rappresentano ogni anno due momenti straordinari di aggregazione che servono a cementare l’unione dell’associazione e a far conoscere il nostro circo a diversi giocatori di biliardo che vengono a giocare da noi da tutte le parti della Sicilia.

Fra le nostre tante iniziative non vorrei tralasciare quella dell’adozione a distanza di una bambina della Zambia, oggi diventata donna, che abbiamo seguito per circa vent’anni, fino a portarla al diploma con i nostri contributi.

Domenica – ha concluso Luigi Costanza – sarà una giornata di festa che ci godremo fino in fondo; mezzo secolo di storia rappresentano per noi un vanto e qualcosa di cui andare fieri.

La presenza di Nicola Berti, calciatore amatissimo da noi tifosi, impreziosirà questa giornata, così come la presenza dei tanti delegati provenienti da tutta la Sicilia. Fin da ora voglio ringraziare tutti, sperando di poter chiudere la giornata con una nuova vittoria della nostra “Amata”.