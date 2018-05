Intitolata a Salvatore Di Benedetto e Vittoria Giunti la zona sud di piazza Progresso

Si è svolta stasera, al termine del comizio del Primo Maggio, la cerimonia di intitolazione al senatore Salvatore Di Benedetto e alla moglie Vittoria Giunti, di una parte di piazza Progresso, quella antistante il Palazzo Principe, per tanti anni loro dimora.

L’intitolazione della piazzetta è stata voluta fortemente dal sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro che nel suo discorso ha elogiato entrambe le figure che per anni sono state protagoniste della vita civile nel nostro paese.

A parlare di Vittoria Giunti e Salvatore Di Benedetto è venuto a Raffadali anche uno storico, il prof.Carlo Marino che ha tracciato nel dettaglio il profilo dell’ex sindaco di Raffadali e della moglie.

Presente alla cerimonia anche il figlio Alessandro Di Benedetto che ha voluto ringraziare il sindaco per l’invito e per aver voluto che la memoria dei suoi genitori fosse tramandata alle future generazioni, anche in questo modo.

Al termine della benedizione con don Giuseppe Livatino è stata scoperta la targa che indica, da stasera, la nuova intitolazione della piazzetta.