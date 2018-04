Da Raffadali a Joppolo, in marcia per dire no alle mafie

“In marcia per ricordare e per dire no alla mafia”: è la manifestazione organizzata per domani, venerdì 6 aprile, per il quarto anno consecutvo, dal comune di Joppolo Giancaxio e in particolare dal sindaco Giuseppe Portella e dall’assessore Enzo Carrubba, con la collaborazione del comune di Raffadali.

Alla marcia parteciperanno le scuole dei due comuni e del capoluogo e tante associazioni ambientaliste, di volontariato, religiose e impegnate nel sociale. Il raduno è previsto alle 8,30 in piazza Europa a Raffadali, dove ci sarà il saluto del sindaco Silvio Cuffaro.

Quindi si darà il via alla marcia in direzione Joppolo Giancaxio, dove l’arrivo è previsto attorno alle 10,30 in piazza Umberto, dove ci sarà il ricordo delle vittime innocenti di mafia.

Seguiranno poi gli interventi di diverse personalità e a mezzogiorno l’omaggio floreale presso il monumento delle vittime innocenti delle mafie, cui seguirà l’inaugurazione del parco natura “Cento passi – Pippo Fava”.