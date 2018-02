Raffadali Raffadali / Via Nazionale, 111

Un "Kit Baby" per tutti i neonati del 2018 residenti a Raffadali

È la prima volta che a Raffadali si dà corso a questa iniziativa già sperimentata in altre città del nord Italia, sulla falsariga di quanto avviene da diversi decenni in Finlandia e nei paesi scandinavi, dove il kit baby è diventato un vero e proprio must