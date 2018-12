Mensa scolastica, Cuffaro: Valuteremo l’opportunità di proseguire col catering esterno

Il servizio di refezione scolastica a Raffadali, in questi primi mesi dell’anno scolastico è stato assicurato grazie al servizio mensa gestito dagli operatori comunali, tranne negli ultimi giorni che per un problema tecnico si è dovuti ricorrere al servizio di catering esterno di una ditta che ha provveduto a far arrivare a scuola piatti già pronti e confezionati per i bambini.

“Questa scelta – afferma il sindaco Silvio Cuffaro – è temporanea e sperimentale; come era logico prevedere questa opzione è stata gradita da alcuni e meno da altri, poiché presenta i suoi aspetti positivi, così come quelli negativi.

Voglio oggi ribadire – ha proseguito Cuffaro – che, col nuovo anno, quindi a gennaio, assieme alle famiglie e quindi ai genitori dei bambini, che hanno presente il polso della situazione, valuteremo l’opportunità se proseguire il servizio di refezione con la ditta esterna oppure ritornare al tradizionale servizio mensa con i cibi preparati dai nostri addetti specializzati.

Fino a Natale proseguiremo col catering, in attesa di decidere, tutti assieme, su come continuare a garantire alimenti equilibrati e genuini ai nostri bambini fino alla conclusione dell’anno scolastico.

Si farà una riunione, ma nel frattempo invito i genitori dei bambini coinvolti a esprimere e far conoscere la loro opinione.