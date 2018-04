Blitz della polizia locale al mercato: quasi la metà degli ambulanti non in regola

Gli uomini della Polizia municipale del comune di Raffadali, agli ordini del comandante, il commissario Vincenzo Vella, hanno effettuato stamani controlli a tappeto, circa la regolarità dei permessi dei quasi cento ambulanti che settimanalmente danno vita al mercatino rionale, nella zona dello stadio comunale.

Ben trentotto commercianti sono stati trovati non in regola con il pagamento della TOSAP (tassa di occupazione del suolo pubblico) relativa al 2017.

A questi esercenti, il vice comandante della Polizia Locale, Salvatore Gueli, ha notificato un’ingiunzione immediata di pagamento il cui buon esito sarà verificato fra una settimana esatta.

Coloro i quali non saranno in regola con i pagamenti dovuti, non potranno sistemare la loro postazione e saranno invitati ad allontanarsi.

“Un giro di vite necessario – fanno trapelare dall’amministrazione comunale – visto che l’evasione di alcune tasse è diventata una cattiva consuetudine ormai consolidata”.

A tal proposito, nei prossimi giorni saranno annunciate alcune misure per stanare i tanti evasori che con il loro comportamento mettono in crisi le casse comunali.