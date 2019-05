Il mercato settimanale del mercoledì potrebbe ritornare nel centro storico

Il Comune di Raffadali e la FIVA (Federazione Italiana Venditori su Aree pubbliche), hanno firmato di recente un protocollo d’intesa volto alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione di categoria per il rilancio del mercato settimanale.

“Siamo soddisfatti - afferma il presidente FIVA provinciale, Alfonso Valenza -di aver avviato questo dialogo con il sindaco, Silvio Cuffaro, e l’assessore alle attività produttive, Giuseppe Gattarello.

La FIVA rappresenta i venditori ambulanti e ha come principale obiettivo la tutela degli interessi sociali ed economici dei propri associati. In particolare in queste settimane ci siamo fatti portavoce delle problematiche manifestate dagli imprenditori che operano a Raffadali riguardo l’ubicazione del mercato settimanale.

Con l’approvazione di tale protocollo, le parti si sono impegnate a dialogare sugli aspetti che riguardano la funzionalità del mercato, cercando una nuova ubicazione.

Inoltre si impegnano a contrastare l’abusivismo promuovendo una sinergia tra i commercianti, la Polizia Locale e l’associazione di rappresentanza, in modo da valorizzare e riqualificare il mercato settimanale, anche attraverso l’adozione di un unico strumento di verifica della regolarità dello svolgimento dell’attività commerciale.