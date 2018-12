Messa di Natale per amministratori e dipendenti comunali

In occasione delle imminenti festività natalizie si è svolta in chiesa Madre una celebrazione eucaristica alla quale hanno preso parte tutti i dipendenti del comune di Raffadali assieme agli amministratori.

La messa è stata concelebrata dai due nuovi parroci arrivati a Raffadali da poche settimane: don Stefano Casà, arciprete della chiesa Madre e don Aldo Sciabbarrasi parroco della parrocchia di Sant’Antonio da Padova.

Alla fine della concelebrazione il sindaco di Raffadali, dopo aver ringraziato i due parroci, ha colto l’occasione per presentare loro ufficialmente la città.

Per linee generali il primo cittadino ha tracciato un quadro della situazione socio-economica del paese e del territorio e ha brevemente enunciato ciò che l’amministrazione comunale sta facendo per i cittadini raffadalesi.

In particolare, parlando della più stretta attualità, il sindaco ha ricordato i centomila euro concessi per la messa a norma degli istituti scolastici che andranno in cantiere col 2019. Molto lavoro è stato fatto dai servizi sociali con ben due progetti di servizio civile universale con 48 volontari coinvolti.

Si è messo mano a tutti i regolamenti comunali per garantire la massima trasparenza dell’ente. Col 2019 saranno rifatte ben 200 strade cittadine e si darà il via ai lavori della Raffadali-Siculiana e della Raffadali Joppolo – Giancaxio.

Il sindaco Cuffaro poi, parlando della raccolta differenziata, e di come Raffadali sia uno dei paesi più virtuosi dell’isola, ha ricordato la battaglia, appena vinta, della premialità ai comuni i cui criteri, grazie alla protesta di Cuffaro sono stati cambiati e sono adesso più rispondenti a princìpi più equi.

Cuffaro nel ricordare che il comune di Raffadali non è in dissesto, come lo sono molti comuni siciliani, ha promesso che entro il 2019 saranno stabilizzati tutti i contrattisti e citando il Cardinale Montenegro ha augurato a tutti gli auguri di un “Vero Natale”.

Al termine tutti si sono recati nella sala del sindaco in municipio dove c’è stato un rinfresco, non prima di un commosso ricordo del vicesindaco Franco la Porta, scomparso da soli quattro mesi.