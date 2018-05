Nessuna fuga di gas: il miasma era dovuto a una concimatura illegale 

Diverse decine di telefonate, nelle ultime ore, sono state indirizzate al Comando della Polizia Municipale di Raffadali e tutti segnalavano una possibile fuga di gas, desumibile dall’intenso fetore che ha pervaso buona parte del centro cittadino.

Il Comandante della Polizia Municipale, il commissario Vincenzo Vella, coadiuvato dai suoi uomini si è immediatamente attivato e in poco tempo è riuscito a scoprire la causa del presunto allarme. In contrada Grazia, nella periferia est del paese è stato scoperto un agricoltore che aveva abbondantemente coperto il proprio terreno di concime senza la necessaria autorizzazione.

“Nei confronti dell’uomo – ha spiegato il comandante Vella – sono stati già presi dei provvedimenti secondo le norme vigenti. Ci tengo a far sapere ai cittadini – ha aggiunto Vella – visto anche che non posso rispondere personalmente a quanti hanno chiamato, che non c’è stato nulla di cui allarmarsi, non c’è stata nessuna fuga di gas e già prima della segnalazione di molti cittadini eravamo intervenuti ed eravamo risaliti alla causa del miasma”.