E' nata l'associazione culturale "Amo Raffadali"

IL SOTTOSCRITTO DOTT. IACONO SALVATORE DI PROFESSIONE MEDICO CHIRURGO OPERANTE A RAFFADALI TRASMETTE A CODESTO QUOTIDIANO ON-LINE IL SEGUENTE COMUNICATO STAMPA, PREGANDOVI DI PUBBLICARLO: IL GIORNO QUATTRO SETTEMBRE 2019 E’ STATA COSTITUITA A RAFFADALI UN’ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAMATA “AMO RAFFADALI”, CODESTA ASSOCIAZIONE E’ APARTITICA ED HA LO SCOPO DI MIGLIORARE LE CONDIZIONI CULTURALI, ECONOMICHE E DI TRASPARENZA DEMOCRATICA NEL TERRITORIO. TALE ASSOCIAZIONE NON HA FINI DI LUCRO E PERSEGUE FINALITA’ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA’ SOCIALE, E L’APPARTENENZA AD ESSA PUO’ ESSERE MANIFESTATA IN FORMA VOLONTARIA. LA SEDE SOCIALE E’ A RAFFADALI IN VIA CURABA N. 4, IL PRESIDENTE E’ LO SCRIVENTE IACONO SALVATORE GIUSEPPE, IL VICEPRESIDENTE E’ IL SIG. MILISENDA FRANCESCO ED IL SEGRETARIO IL SIG. FERRO GIOVANNI.