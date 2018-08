El Charro Italiano vince il “Premios Internacionales 2018” come artista Baladas

Continua a mietere successi oltre oceano il raffadalese Alfonso Bruno, in arte “El Charro Italiano”, che si conferma come una stella di prima grandezza nel panorama della musica messicana a New York.

Il Premios Internacionales come artista Baladas si aggiunge a quello conquistato lo scorso anno come Ranchero. Il premio sarà consegnato ad Alfonso Bruno venerdì 17 agosto in uno dei teatri più belli e più famosi nel quartiere Queen’s di New York e precisamente a Kabu Lounge 8509 Northern Boulevard, Flushing, NY 11370.

Bruno, partito da Raffadali diversi anni addietro, vive ormai stabilmente a New York dove è diventato una celebrità, in particolar modo tra le comunità latine.

El Charro Italiano ha costruito la sua carriera da solo, senza nessun aiuto ma grazie solo alla sua straordinaria voce e alla sua presenza scenica, qualità che gli consentono di essere tra gli ospiti più desiderati e richiesti nei vari spettacoli newyorkesi.

Alfonso Bruno “El Charro Italiano” rappresenta un vanto e motivo di orgoglio per tutti i raffadalesi che sperano sempre di poter assistere dal vivo a una esibizione del loro famoso compaesano.