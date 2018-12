Il pittore Gerlando Meli ha donato un suo quadro all’ex calciatore Nicola Berti

In occasione dei festeggiamenti per il 50esimo anniversario della fondazione dell’Inter Club Raffadali, il calciatore Nicola Berti (ex di Inter e Fiorentina) ha ricevuto in dono dal pittore Gerlando Meli una composizione artistica dal titolo “Il Cielo”.

Meli non è nuovo a questo tipo di iniziative, altre volte, infatti, in occasione di visite e incontri con personaggi famosi, ha voluto omaggiare gli illustri ospiti con una delle sue caratteristiche realizzazioni.

Per questo motivo Meli è da tutti definito il pittore delle Star, poiché decine e decine di personaggi famosi sono in possesso di una sua opera d’arte.

Nicola Berti si è voluto complimentare con Meli, ringraziandolo con una dedica speciale.