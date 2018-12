A Raffadali sempre più anziani superano la soglia del secolo di vita

Raffadali il paese dei centenari, potrebbe essere un nuovo vanto della Città del Pistacchio che può compiacersi di ospitare nelle sue case parecchi anziani che hanno superato o lo stanno per fare la tanto desiderata “quota 100”.

Una persona è deceduta la settimana scorsa all’età di 104 anni, mentre un’altra era venuta a mancare il mese scorso a 106 anni.

Molti (sempre in rapporto alla popolazione) sono i centenari ancora in vita e tantissimi che stanno arrivando al loro primo compleanno a tre cifre. Considerando che la media nazionale conta un’aspettativa di vita di 84 anni per le donne e 79 per gli uomini, si può dire che Raffadali è ben al di là della media nazionale, nonostante alcune morti premature.

“Sarebbe interessante – ha commentato il sindaco Silvio Cuffaro – studiare il fenomeno e capire perché a Raffadali si vive così a lungo e aggiungo “bene”, a giudicare dai risultati.

Un paese né troppo grande, ma nemmeno tanto piccolo, alimentazione che in molte famiglie è spesso di provenienza nostrana, sintomo di genuinità e aria, tutto sommato, abbastanza salubre.

Potrebbero essere questi alcuni degli aspetti che influiscono sul fenomeno ma, in attesa di qualche studio ad hoc – ha concluso il sindaco – ci godiamo, con una certa soddisfazione, questo primato”.