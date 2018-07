Plauso dei consiglieri del PD all'iniziativa dell'on. Catanzaro sulla S.P. 17

Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo della redazione di Agrigento Notizie.

I consiglieri comunali del Partito Democratico di Raffadali esprimono vivo apprezzamento e totale sostegno all’iniziativa dell’onorevole Michele Catanzaro, che, sensibile alle necessità del nostro territorio, ha sollecitato con un’interrogazione, che di seguito riportiamo, rivolta al Presidente della Regione, il disbrigo degli adempimenti per dar corso all’inizio dei lavori del rifacimento della S.P. 17, strada provinciale Raffadali- Siculiana, al fine di consentire un facile collegamento con la strada statale 115 e di raggiungere in sicurezza Siculiana e la zona marina, meta estiva di tanti raffadalesi.

Informano, altresì, i cittadini che i sottoscritti esprimono il loro impegno per continuare la battaglia contro Girgenti Acque, sia per sciogliere il contratto e far ritornare pubblica l’acqua, sia per rivedere le tariffe, sia per fare aumentare il quantitativo a tariffa fissa. In tal senso, tramite lo stesso On. Catanzaro, abbiamo preso i necessari contatti con il Sindaco di Sciacca prof.ssa Valenti, nuovo presidente dell’ATI idrico, per discutere i suesposti problemi.

Questa l'interrogazione presentata stamani dall'onorevole Catanzaro:

"XVII Legislatura ARS - INTERROGAZIONE (risposta scritta)

N. 000 - Precarie condizioni della strada provinciale 17-B Raffadali-Siculiana (AG).

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le Infrastrutture e la mobilità,

Premesso che:

La strada provinciale 17, essendo un’arteria di collegamento con la S.S. 115, rappresenta uno snodo fondamentale sia per i mezzi che trasportano merci, che per i cittadini che intendono spostarsi nei territori costieri per motivi di svago o lavorativi;

Il manto stradale di quella che è un'arteria assai trafficata è attualmente in precarie condizioni, in quanto le piogge dello scorso inverno hanno provocato l'insorgere di frane, avvallamenti, buche e in certi casi vere e proprie voragini, che rendono assai rischioso e pericoloso il transito degli automobilisti.

Rilevato che:

già lo scorso anno il Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento aveva approvato, per la parte amministrativa, il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e l'eliminazione delle condizioni di pericolo della SP17;

L’opera è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017 – 2019 approvato con Deliberazione Commissariale n. 36 del 03/03/2017;

Nonostante i lavori siano stati finanziati nel Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud), non si hanno ad oggi notizie sulle somme stanziate e disponibili, ma soprattutto non si hanno notizie dell'avvio delle procedure della gara d’appalto per la realizzazione dei lavori;

Il miglioramento della S.P. 17 renderebbe, altresì, più agevole la transitabilità con la Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, consentendo uno snellimento del traffico della zona interessata.

Per sapere se intendano assumere interventi urgenti al fine di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada provinciale 17 - B così da permettere agli automobilisti una regolare e sicura percorrenza. (Gli interroganti chiedono risposta scritta)

(9 luglio 2018) CATANZARO