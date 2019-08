Il gruppo consiliare del PD a sostegno del comitato per l'acqua pubblica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il gruppo consiliare del Pd sostiene con convinzione le rivendicazioni del Comitato per l’acqua pubblica di Raffadali e si prodigherà per costruire un fronte politico ampio ed unitario per affrontare l’annoso e urgente problema nelle sedi opportune, al fine di trovare soluzioni adeguate per risolverlo definitivamente.

A tal fine richiede la convocazione urgente del Cc. e la costituzione di una Commissione mista tra Cittadini e Istituzioni comunali per richiedere un incontro sia alla Presidente dell’ATI, sia al Commissario per la gestione dell’acqua in provincia di Agrigento.