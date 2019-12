Il "Plastic Christmas" è sempre più vicino: in città anche una troupe Rai

Proseguono alacremente i lavori per l’allestimento degli addobbi che decoreranno il centro storico di Raffadali in vista delle imminenti festività natalizie che, quest’anno, per celebrare il primo posto in assoluto in Italia tra i comuni ricicloni della plastica, sarà un "Plastic Christmas". Le decorazioni saranno infatti realizzate con materiale riciclato.

Dopo l’inaugurazione dell’albero in piazza Progresso, costruito con circa sette mila bottiglie di plastica, nei prossimi giorni verranno impiantati gli altri addobbi realizzati grazie alla raccolta di oltre sessanta mila bottiglie, realizzata grazie alla preziosa collaborazione di tutti i cittadini raffadalesi.

Ieri mattina anche la Rai ha voluto conoscere da vicino questa realtà e ha inviato una troupe che ha intervistato il sindaco Silvio Cuffaro, l’assessore Giovanna Vinti e alcuni cittadini di Raffadali. Il servizio andrà in onda oggi (mercoledì 11) alle 14 nel tg regionale di Rai 3.

“Un lavoro immane – ha dichiarato l’assessore Vinti – che ha visto coinvolti diversi volontari che per oltre un mese hanno sacrificato i loro impegni e i loro affetti e che non finiremo mai di ringraziare. Nei prossimi giorni – ha concluso l’assessore – renderemo noto il programma dettagliato dei vari eventi che organizzeremo nel corso delle festività natalizie, di fine anno e di inizio del nuovo”.