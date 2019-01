Aggiudicato l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria del plesso Arcobaleno

L’UREGA (Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici) di Agrigento, ha reso noto che sono stati aggiudicati i lavori per la manutenzione straordinaria del plesso Arcobaleno di via Etna, che ospitava una scuola dell’infanzia.

L’appalto, il cui importo ha una base d’asta di € 308.062,75, compresi € 8.621,98 per oneri di sicurezza, è stato aggiudicato all’impresa “Matina Geom. Giovanni”, con sede a Favara, che ha offerto il ribasso d’asta del 40,2578% sull'importo a base di gara.

Al bando avevano partecipato 281 imprese, tutte ammesse alla gara. Nelle prossime settimane saranno effettuate le indagini diagnostiche, così come prevede la legge, quindi si potrà firmare il contratto con la ditta aggiudicataria, presumibilmente entro il mese di maggio.

Da quella data la ditta avrà sei mesi esatti di tempo per completare i lavori, quindi quasi sicuramente entro il 2019 un’importante struttura come la scuola Arcobaleno sarà restituita alla città.

“Non possiamo che essere soddisfatti di questo obiettivo raggiunto – ha commentato il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro – un plesso chiuso da circa cinque anni per il quale siamo riusciti ad ottenere questo importante finanziamento.

L’edificio sarà totalmente ristrutturato esternamente e all’interno con I vari impianti che saranno rifatti e messi a norma. Anche l’area esterna sarà soggetta a ristrutturazione e ci auguriamo di poter inaugurare la scuola nel corso del prossimo anno scolastico”