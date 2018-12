“Operazione Babbo Natale” della Polizia Locale: sequestrate auto prive di assicurazione

L’Unità di progetto istituita dal sindaco e affidata alla responsabilità del vicecomandante della Polizia Locale di Raffadali, Salvatore Gueli (coadiuvato dagli ispettori Cuffaro e Graceffa), comincia già a produrre dei risultati.

In una operazione che è stata denominata “Babbo Natale”, sono state sequestrate quattro autovetture che da un controllo effettuato telematicamente sono risultate sprovviste di assicurazione.

Le vetture sono state trasportate in un deposito in attesa che i proprietari ne rivendichino la restituzione.

Il nuovo codice della strada prevede che per la riconsegna delle auto sequestrate, oltre alla multa e alle spese di trasporto e deposito, è necessario riattivare la polizza RC auto per almeno sei mesi.

L’ operazione “Babbo Natale” – ci fanno sapere i responsabili dell’unità di progetto - non è che la prima, ne seguiranno infatti altre nei prossimi giorni; l’invito è dunque quello di mettersi in regola immediatamente per evitare sgradite sorprese.