“Operazione Capodanno sicuro” della PL: sequestrati botti e giochi non a norma

Nel corso di un’operazione denominata “Capodanno Sicuro”, alcune unità operative della Polizia Locale, coordinate dal vicecomandante Salvatore Gueli, sotto la supervisione del comandante Vincenzo Vella, hanno effettuato dei controlli in alcuni esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi.

Alcuni giocattoli, prodotti per l’igiene personale e articoli pirotecnici sono stati preventivamente sequestrati allo scopo di accertarne la regolarità riguardo alle norme vigenti.

Diversi giochi per bambini e del materiale elettrico risultano col marchio CE contraffatto, prodotti per l’igiene privi della dicitura in lingua italiana e sul materiale pirotecnico non era specificato se la vendita fosse riservata esclusivamente ai maggiori di 14 anni.

Tutto il materiale è stato catalogato e classificato ed è stata informata l’Autorità giudiziaria competente.

“È un’iniziativa dell’amministrazione comunale – ha chiarito il sindaco Silvio Cuffaro – che vuole salvaguardare l’incolumità e la salute dei cittadini, specie dei più piccoli che potrebbero venire a contatto con oggetti e materiali pericolosi per la loro salute.

È solo il primo atto – aggiunge Cuffaro – perché nei prossimi giorni continueremo i controlli in tutti gli altri esercizi commerciali della città. Stiamo avvisando tutti e invitiamo coloro che non lo fossero a mettersi in regola con le norme che disciplinano la vendita al dettaglio di qualsiasi prodotto.

Oggetti e materiali non a norma, privi di certificazione, sono potenzialmente pericolosi e credo che ogni cittadino abbia il diritto di trovare sui banchi dei vari negozi, prodotti già testati e verificati”.