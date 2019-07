Raffadali Raffadali / Via Nazionale, 111

Da oggi quattro nuovi agenti in servizio, la Polizia Locale si tinge di rosa

Per Salvatore Costanza, Teresa Rizzo, Concetta Vinti e Giusy Cuffaro, questi i nomi dei nuovi agenti, si tratta del primo giorno di lavoro a contatto diretto con i cittadini e non più dietro a una scrivania come è stato fino a pochi giorni addietro