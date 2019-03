Primarie del Partito Democratico, si vota nei locali della biblioteca comunale

Si svolgeranno domenica 3 marzo le primarie per l'elezione del segretario nazionale del Partito Democratico e dell'assemblea nazionale, i seggi saranno aperti dalle 8 alle 20.

A Raffadali, come fa sapere il segretario reggente del partito, Totò Gazziano, il seggio sarà allestito all'interno della biblioteca comunale in via Nazionale.

Possono votare anche i non iscritti al PD ed è necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale e un contributo minimo di due euro.

Il voto si esprime tracciando un unico segno su una delle liste di candidati. In questo modo, automaticamente, si sceglie anche la lista collegata al candidato segretario, in maniera da eleggere i delegati dell'Assemblea nazionale che a sua volta eleggeranno il nuovo segretario.

La sfida come tutti sanno è tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti.