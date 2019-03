Primarie PD, anche a Raffadali trionfa Zingaretti con proporzioni simili ai dati generali

“Una grande giornata di democrazia, quella celebrata ieri dal Partito Democratico, in occasione delle elezioni primarie, per l'elezione del segretario nazionale, che ha visto la partecipazione di oltre un milione e mezzo di elettori in tutta Italia – così si esprime il segretario reggente del Partito Democratico di Raffadali, Totò Gazziano, a proposito delle Primarie del PD svoltesi oggi in Italia.

"Un grande segnale di fiducia da parte di tantissimi elettori aggiunge Gazziano - che vedono nel Partito Democratico, un punto di riferimento per contrastare le destre e la politica che sta mettendo in campo l'attuale governo.

Dei 343 che hanno votato alle primarie, nel seggio allestito in biblioteca comunale, diversi sono i non iscritti al PD, che in passato sono stati elettori impegnati in partiti e movimenti del centrosinistra.

"Una grande festa di democrazia, che ci responsabilizza e ci deve vedere maggiormente impegnati nel territorio, per costruire con la massima unità, un progetto che possa coinvolgere le tante energie del nostro territorio che negli ultimi tempi si sono allontanati e disaffezionati alla politica.

"Mettere in campo una politica che sia in grado di elaborare proposte costruttive per la rinascita del nostro paese e che riesca ad opporsi al malgoverno, dal livello locale a quello nazionale. Solo in questo possiamo recuperare il rapporto con i nostri elettori".

Questi i risultati a Raffadali in linea con il dato nazionale, seppur con proporzioni differenti. Hanno votato 343 persone con questo responso: Zingaretti (211 voti - 61%); Martina (117 voti - 34%); Giachetti (11 voti - 3%).