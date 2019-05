Primo Maggio tradizionale a Raffadali, ma già si guarda al 2020

Primo Maggio secondo tradizione a Raffadali, dove da sempre si celebra la festa del lavoro più importante in Sicilia.

Programma ormai consolidato e soddisfazione degli organizzatori (Comune e Pro Loco) che da tempo avevano pianificato i vari eventi in ogni dettaglio.

La mattinata è stata come sempre dedicata ai giochi in piazza, mentre nel pomeriggio si è dato il via al corteo per le vie cittadine che arrivato in piazza Voltano si è accodato alla sfilata dei carri infiorati in rappresentanza del mondo del lavoro.

Al termine della sfilata il comizio sindacale in piazza Progresso con i segretario locale della CGIL Mangione e il discorso del sindaco Silvio Cuffaro che ha richiesto a gran voce il lavoro per tutti, non risparmiando critiche all’attuale governo nazionale.

La festa dei lavoratori ha avuto quest’anno una graditissima e preziosa sorpresa, incastonata nel programma: in serata, poco dopo le 20,30 la comunità cattolica di Raffadali ha accolto con grande gioia ed entusiasmo l’arrivo della grande croce di legno, simbolo della manifestazione Giovani in Festa che nel 2020 si terrà a Raffadali.

C’è stato pure il tempo per la consegna del premio “Personaggio dell’anno”, organizzato per il terzo anno consecutivo dalla Pro Loco del presidente Nino Spoto. Ad aggiudicarsi il premio è stato l’imprenditore Giuseppe Bartolomeo che nell’albo segue Mimmo Fiorillo, vincitore della prima edizione e il preside Luigi Costanza, segnalato lo scorso anno.

Bartolomeo che ha donato un defibrillatore al comune di Raffadali, si è distinto per iniziative sociali in ricordo del figlio Salvatore, perito in un incidente stradale pochi anni addietro.

In serata, infine, l’atteso concerto di Bianca Atzei che ha richiamato migliaia di spettatori da tutta la Sicilia, con l’artista che ha saputo deliziare il pubblico, senza sottrarsi, a fine serata, all’abbraccio dei tanti fans, soprattutto ragazzi.