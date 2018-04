Da domani il via alla festa del Primo Maggio a Raffadali

Presentato stamani alla stampa, nel corso di una conferenza nella sala giunta di via Nazionale, il programma ufficiale definitivo della prossima festività del Primo Maggio a Raffadali.

Alla presentazione c’era la giunta al completo, guidata dal sindaco Silvio Cuffaro, oltre al presidente della Pro Loco Nino Spoto e al direttore artistico Maurilio Lala.

Un programma spalmato in tre giorni che segue la tradizione ma con l’aggiunta di qualche novità e con la manifestazione “Sapori in piazza” a fare da filo conduttore. Negli stand in piazza Europa si potranno gustare diversi prodotti tipici della tradizione raffadalese.

Saranno tre le serate musicali con il concerto di Franco Simone previsto per domenica 29 aprile, lunedì ci saranno i “Cammurria” ad esibirsi sul palco di piazza Progresso e infine il concerto finale del primo maggio con il rapper Moreno.

Nella giornata dedicata alla festa del lavoro il programma seguirà uno spartito ormai consolidato con qualche fuori programma. Attorno alle 19,30 ci sarà infatti la cerimonia di intitolazione della piazzetta antistante il Palazzo Principe al senatore Salvatore Di Benedetto e alla moglie Vittoria Giunti.

Mentre alle 20,30 sarà consegnato il premio “Personaggio dell’anno” a cura della Pro Loco di Raffadali, giunto alla seconda edizione. Dopo Mimmo Fiorillo, l’imprenditore che si aggiudicò la prima edizione, quest’anno la giuria ha deciso di premiare il preside Luigi Costanza per il suo impegno nel mondo della scuola, del volontariato, della politica e nel sociale.

Un premio speciale andrà anche alla giovane Federica Farruggia “Alfiere del lavoro”, premiata lo scorso anno al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella per essere risultata tra i 25 migliori studenti d’Italia.