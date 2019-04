Nuovo piano traffico in vista del ponte del Primo Maggio

Queste le principali disposizioni:

Divieto alla circolazione e sosta di autoveicoli in via Nazionale, con deviazione per i provenienti da via Porta Palermo verso via Marconi e per i provenienti da via Porta Agrigento verso via Di Stefano dalle 17 alle 24 del 27 aprile e 30 aprile 2019.

Divieto di transito e sosta assoluta, compresi i residenti e autorizzati, di tutte le categorie di veicoli e nel tratto compreso tra piazza Sessa e l’incrocio della via Nazionale con via Di Stefano dalle 8 alle 24 del 1° maggio 2019.

Divieto di operazioni di scarico e carico merci nel tratto compreso tra piazza Sessa e l’incrocio della via Nazionale con via Di Stefano dalle 16 alle 22 del 27 e 30 aprile 2019.

Divieto di circolazione dalle 8 alle 24 del 1° maggio, del servizio autolinee, mezzi pesanti, autobus, caravan e/o simili per i veicoli provenienti dalle direzioni verso Cianciana e Santa Elisabetta con deviazione verso la circonvallazione.

E infine divieto di sosta in via Porta Palermo dal civico n°1 all’incrocio con via Garibaldi (villa Saetta e Livatino) dalle 15 alle 20 del 1° maggio 2019.

Si dispone infine di collocare blocchi di cemento o altri idonei sistemi di sbarramento nelle vie: Nazionale, Cordova e Rosario e nei vicoli San Giuseppe e Castelluzzo.