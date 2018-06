“Parole che danno ali al cuore”, l’i.c. Galileo Galilei premia i suoi ragazzi migliori

Sarà l’aula consiliare del comune di Raffadali ad ospitare domani pomeriggio (mercoledì 6 giugno) la manifestazione denominata “Parole che danno ali al cuore”, che segna la conclusione del progetto lettura e poesia svolto dai ragazzi della scuola media Galileo Galilei di Raffadali.

A fare da padrona di casa, come sempre, ci sarà la dottoressa Maria Luisa Romano, dirigente scolastico dell’istituto da circa 25 anni, che si appresta a presenziare a una delle ultime manifestazioni ufficiali, visto che a fine mese raggiungerà la meritata pensione e di certo lascerà ottimi ricordi in quanti a Raffadali hanno avuto modo in questi anni di conoscerla e stimarla.

“Parole che danno ali al cuore” vuole premiare i ragazzi più meritevoli di questo progetto, ma sarà anche l’occasione per gratificare tutte le eccellenze dell’istituto che si sono distinte nei vari progetti scolastici.

Una manifestazione a parte sarà invece dedicata alle classi ad indirizzo musicale con il classico saggio di fine anno che avrà luogo sempre presso l’aula consiliare del comune giovedì 7 giugno.