Raffadali, in centinaia in piazza contro Girgenti Acque: "Si rescinda subito il contratto"

Alcune centinaia di cittadini raffadalesi hanno preso parte stamani allo sciopero contro Girgenti Acque proclamato dal comitato civico per l’acqua pubblica.

Nel marciapiede antistante il palazzo di città diversi cittadini, per lo più consiglieri o ex consiglieri comunali, si sono alternati al microfono per chiedere la sospensione del montaggio dei contatori, o in alternativa il loro montaggio comprensivo degli sfiatatoi che permettono di non conteggiare l’aria come acqua e che quest’ultima venga fornita senza soluzione di continuità. È stato chiesto inoltre di avviare l’iter per la rescissione del contratto con Girgenti Acque.

Anche il sindaco Silvio Cuffaro ha preso la parola dicendo che è già stato avviato l’iter per la rescissione del contratto con l’attuale ente gestore, manifestando la difficoltà ad opporsi al montaggio dei contatori (previsto per legge), visto che la maggior parte dei comuni della provincia fanno pagare il servizio idrico ai cittadini a bollettazione.

Alla fine si è convenuto di indire una riunione con Ati idrico, Girgenti Acque, amministrazione comunale e comitato civico per l’acqua, per la prossima settimana per discutere delle problematiche emerse durante la manifestazione.