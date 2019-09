Casting per ruoli cinematografici sabato e domenica a Raffadali e Racalmuto

Aspiranti attori e attrici, dai 20 ai 60 anni, da selezionare per piccoli ruoli e comparse, avranno la loro chance sabato 21 settembre a Raffadali in via E1 e domenica 22 settembre a Racalmuto in via Garibaldi presso il Bar del Corso.

Dalle 10 alle 20 si procederà ai provini per selezionare attori e attrici che potranno prendere parte alla realizzazione di due puntate pilota da proporre a Rai e Mediaset e in vari festival nazionali e internazionali.

Durante i casting si terranno le conferenze stampa del regista Vito Oliva, premiato in vari festival per il cinema sperimentale, del regista Alfredo Quintero direttamente dalla Rai, dell’autore Salvatore Di Stefano e dell’autore Luigi Taverna.

Saranno presenti alcuni attori già selezionati: Nicolò Bruno, Miriam Bonaccorso, Elisa Capraro, Francesca Ferro, Gabriella Rodia e Maria Piana.

Chi volesse partecipare ai casting deve presentarsi munito di fotocopia di carta d identità, codice fiscale e C.V.