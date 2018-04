Raccolta differenziata: il comune di Raffadali, tra i più virtuosi, sarà premiato dalla Regione

Ci sarà anche una delegazione del comune di Raffadali, con in testa il sindaco Silvio Cuffaro, alla cerimonia di premiazione regionale dei comuni virtuosi nella raccolta differenziata che si terrà giovedì 12 Aprile 2018 a Catania, nell’ambito del 10° Salone Internazionale dell'ambiente Progetto Comfort, alle 10,30 nella sala Convegni C del Centro Fieristico Le Ciminiere.

La Regione riconosce infatti la buona amministrazione nella gestione dei rifiuti urbani e nella raccolta differenziata dei comuni virtuosi della Sicilia.

Secondo i dati pubblicati sul sito regionale i comuni che hanno superato la soglia del 65% di raccolta differenziata prevista per legge sono 37 (media ultimo quadrimestre), mentre 75 comuni si attestano tra il 50% e il 65%.

Tali amministrazioni e le altre che hanno raggiunto alte performance di incremento della RD nel corso del 2017 riceveranno l’attestazione di merito o una menzione speciale.

Alla premiazione parteciperanno il Presidente della Regione, On. Nello Musumeci, l’Assessore regionale all’Energia e ai servizi di Pubblica Utilità, Alberto Pierobon, nonché i presidenti e i commissari delle SRR della Sicilia e le altre istituzioni in indirizzo.

La cerimonia inizierà dopo il taglio del nastro del X salone per l'ambiente “Progetto Comfort” che anche quest'anno vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e della comunità scientifica impegnati sul fronte del rispetto per l'ambiente e della raccolta differenziata.

Il comune di Raffadali si è piazzato al quinto posto tra i comuni dell’agrigentino e al 23esimo in assoluto, tra i circa 400 comuni siciliani. Raffadali ha superato di gran lunga la soglia prevista per legge del 65%, sfiorando addirittura il 70%.

“È un riconoscimento – ha detto il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro – che fa onore a tutti i raffadalesi che sin da subito, e cioè dal gennaio del 2017 quando abbiamo introdotto nel nostro comune la raccolta differenziata, hanno capito l’importanza del differenziare il loro pattume.

Un premio che voglio condividere con tutti i miei concittadini con l’auspicio che si possa ulteriormente migliorare il dato che ci vede tra i comuni più virtuosi di tutta la Sicilia.

Purtroppo – ha concluso il sindaco – esistono ancora delle sacche di ignoranza civica, non so come altrimenti definirla, e cioè di gente che crede di essere più furba degli altri e persiste ancora nell’abbandonare i sacchetti di rifiuti per le strade cittadine, sulle statali e sulle provinciali e peggio ancora nelle nostre campagne.

Abbiamo già scoperto e multato pesantemente alcuni di questi incivili e spero che ciò serva da monito a quanti si ostinano ancora a compiere azioni del tutto prive di logica e buon senso”.