Da luglio, e ogni primo mercoledì del mese, si differenziano pure i metalli

L’Amministrazione comunale di Raffadali, guidata dal sindaco Silvio Cuffaro, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza e per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, ha deciso che a partire dal 4 Luglio 2018 avrà inizio il servizio di raccolta imballaggi metallici (barattoli e lattine) presso le utenze domestiche.

Il servizio, sia per le utenze domestiche che non domestiche, verrà svolto ogni primo mercoledì del mese al posto della raccolta vetro.

I barattoli e le lattine dovranno essere inseriti all’interno di un sacchetto di plastica a perdere e depositati davanti la propria abitazione o esercizio commerciale la sera prima del giorno di raccolta. Gli operatori provvederanno alla raccolta dei rifiuti metallici solo il primo mercoledì di ogni mese.

I servizio, già attivo per le utenze commerciali, sarà reso senza nessun costo aggiuntivo e permetterà un ulteriore aumento della raccolta differenziata.

Il Sindaco Cuffaro si dichiara sicuro che questa modifica aggiungerà un fondamentale tassello alla raccolta differenziata dei rifiuti di Raffadali, permettendo di raggiungere un livello maggiore della percentuale di raccolta differenziata, aumentando anche gli introiti versati al comune dai consorzi di filiera del CONAI per la raccolta dei metalli e dell’alluminio.

“Da diversi mesi – ha aggiunto Cuffaro – la gente mi chiedeva di istituire anche il servizio di raccolta dei metalli. Molti andavano al centro comunale di raccolta a conferire i metalli, mentre la maggioranza preferiva inserire i metalli nell’indifferenziato e allora siamo stati costretti noi a separare i metalli.

Fra otto giorni entrerà in funzione il servizio di raccolta dei metalli e la nostra percentuale di differenziata migliorerà ancor di più.

A tale proposito voglio condividere con fierezza con tutti i miei concittadini un primato quasi assoluto in Sicilia che ci vede fra i primissimi comuni nella classifica della raccolta differenziata.

Infatti tengo a precisare che quei pochi comuni che ci sopravanzano di pochi punti in percentuale in tale classifica, non differenziano come noi, con la raccolta monomateriale, ma praticano quella multimateriale, molto meno efficace rispetto alla nostra.

Pertanto chiedo ai miei concittadini questo piccolo ulteriore sforzo e cioè di memorizzare sul calendario il primo mercoledì di ogni mese, quando al posto della raccolta del vetro sarà effettuerà quella dei metalli.

Ma visto l’alto grado di sensibilità dimostrata dai raffadalesi in questi diciotto mesi, sono certo che non sarà uno sforzo, ma ancora una volta dimostreremo a tutti il notevole senso civico che abbiamo raggiunto e maturato come collettività”.