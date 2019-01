Premio per la raccolta differenziata: circa 250mila euro al Comune

Negli ultimi giorni del 2018 l’Ufficio speciale per la raccolta differenziata della Regione Sicilia ha pubblicato l’elenco dei “vincitori” over 65%, ovvero quei comuni che sono riusciti a varcare la soglia minima per accedere ai contributi regionali.

Sono appena 31, tra i circa 400 comuni siciliani, quelli inseriti nella classifica utile degli aventi diritto al contributo.

Gli incentivi che andranno ai 31 comuni ammontano a 5 milioni di euro, da suddividere in funzione del numero di abitanti, 80mila euro per tutti più un incremento proporzionale al numero di abitanti.

Metodo rivisitato nelle ultime settimane, dopo la battaglia condotta dal sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro che ha spinto l’assemblea regionale a rivedere la norma precedente.

Al comune di Raffadali andranno per la precisione 245.975,82 euro, quindi circa il 5% della somma totale destinata a tutti i comuni dell’isola.

Raffadali si è piazzato al terzo posto assoluto per cifra del contributo assegnato, dopo i comuni di Belpasso (CT) e Ribera.

“Un risultato – ha commentato il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro – che deve inorgoglire tutti i raffadalesi, perché siamo stati tutti, come comunità, a impegnarci per raggiungere questo risultato. Un quarto di milione di euro che andrà a tutto vantaggio dei cittadini di Raffadali.

Con l’occasione – ha concluso Cuffaro – voglio ringraziare tutti i miei concittadini esortandoli a fare ancora meglio. Sappiamo che ci sono ancora molte famiglie che non differenziano in maniera ottimale e da quest’anno accentueremo i controlli allo scopo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata che poi si ripercuote in maniera positiva sulla bolletta di ognuno di noi”.