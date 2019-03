Raffadali Raffadali / Via Giuseppe Garibaldi

Da lunedì riprende la gestione diretta comunale della refezione scolastica

Cuffaro:"La carne destinata ai nostri piccoli sarà fornita giornalmente da commercianti di Raffadali e quindi si tratterà di carne freschissima e non sarà più fornita settimanalmente e sottovuoto come invece avveniva in passato"