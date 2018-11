Si rifaranno oltre 200 strade cittadine, il comune ha acceso un mutuo

Finiranno presto i disagi per gli automobilisti raffadalesi costretti spesso a convivere con buche stradali e sconnessioni varie che mettono a repentaglio l’incolumità delle persone e a rischio l’integrità dei loro mezzi.

L’amministrazione comunale ha infatti deciso di accendere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti del valore di due milioni di euro che, in base alle stime dei tecnici, serviranno per il rifacimento di circa 200 strade cittadine, quelle che versano in condizioni peggiori.

Devo ringraziare – ha spiegato il sindaco Silvio Cuffaro – i consiglieri di maggioranza per aver approvato il punto riguardante l’accensione del mutuo. Sono un po’ rammaricato per l’atteggiamento dell’opposizione che si è astenuta e aveva addirittura chiesto il rinvio del punto all’ordine del giorno, ben sapendo che questo andava discusso entro il mese di novembre, pena altrimenti l’impossibilità della richiesta.

Voglio rassicurare tutti – ha aggiunto Cuffaro – che la decisione adottata è pienamente rispondente ai principi di economicità, efficacia ed efficienza che devono essere rispettati. Pagheremo il mutuo in circa trent’anni grazie alle distrazioni dei trasferimenti della Regione Siciliana.

Alla fine – ha chiarito il sindaco – finiremo col risparmiare tantissimo, visto che ogni anno a causa della richiesta dei risarcimenti dei cittadini per i danni procurati dalle buche, paghiamo circa 150mila euro.

Con il rifacimento delle strade prevediamo di azzerare questa voce e pagheremo soltanto i circa 60mila euro annui per il mutuo.

Senza considerare che riusciremo a cambiare volto all’intero paese e potremo goderci le nostre strade e le nostre vie senza pensieri, senza dover porre l’attenzione nello scansare le buche e con meno ansie e preoccupazioni”.