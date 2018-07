Silvio Cuffaro: “Abbandonare rifiuti è segno di inciviltà oltre a essere un reato”

Mentre continua lo scempio dei sacchetti di spazzatura abbandonati in ogni dove, il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro ha deciso di inasprire i controlli e le sanzioni per evitare che questo triste fenomeno rimanga impunito e quindi possa dilagare.

“Non permetterò – ha chiosato il sindaco – che i raffadalesi vengano mortificati dall’inciviltà di pochi balordi che si ostinano a comportarsi da incivili.

Voglio avvisare tutti i cittadini che stiamo intensificando i controlli e ci stiamo munendo degli strumenti necessari, e chiunque sarà sorpreso a infrangere le regole sarà punito in maniera esemplare senza nessuno sconto.

Abbandonare rifiuti è sintomo di inciviltà e di menefreghismo messo in atto da chi non si accorge di danneggiare, oltre che l’ambiente e il proprio territorio, anche sé stesso.

Fortunatamente la maggioranza dei raffadalesi mette in atto comportamenti esemplari, tanto che il nostro paese è stato premiato tra i più virtuosi nell’effettuare la raccolta differenziata. Il comune di Raffadali, grazie al corretto comportamento della maggioranza dei cittadini, impegnata nel voler tutelare il proprio ambiente e la propria salute, ha ricevuto premi importanti: si è classificata al quinto posto tra i comuni dell’agrigentino e al ventitreesimo posto tra i 400 comuni siciliani.

A fronte degli ottimi risultati raggiunti dall’intera comunità, chi non rispetta l’ambiente e non rispetta la società in cui vive, deve essere isolato e il suo comportamento deve essere stigmatizzato!

Non siamo più disposti a tollerare questi atti che reputiamo inammissibili. Per chi abbandona i sacchetti della spazzatura per strada, scatteranno multe salate.

Stiamo implementando i controlli – aggiunge Cuffaro – attraverso l’installazione di telecamere e altri mezzi di sorveglianza e saranno inasprite le sanzioni contro chi commette tali illeciti.

Stiamo bonificando alcune zone e altre lo saranno nei prossimi giorni con costi per l'intera collettività.

È molto importante – conclude Cuffaro – la massima collaborazione di tutti i cittadini. Deve cambiare la mentalità, l’approccio culturale al rispetto per l’ambiente; il decoro e la pulizia del territorio riguardano tutti e interessano ogni singolo cittadino.

L’incivile lede il diritto di tutti di vivere in un ambiente salubre e pulito. Invitiamo pertanto – conclude Cuffaro – tutti coloro che dovessero assistere ad abbandoni di sacchetti per strada di segnalarlo e possibilmente documentarlo, anche anonimamente, alle forze dell’ordine in maniera da poter sanzionare i trasgressori. Raffadali e i raffadalesi meritano di più”.