Lotta agli incivili che abbandonano la spazzatura: individuati e sanzionati tre sporcaccioni

L’amministrazione guidata dal sindaco Silvio Cuffaro ha fermamente intenzione di incrementare la lotta a tutti quegli incivili che, nonostante si offra loro la possibilità e l’opportunità di fare qualche passo verso la civiltà, si ostinano a comportarsi da rozzi trogloditi.

“Non riusciamo a comprendere – commenta il sindaco Cuffaro – perché c’è ancora gente che continua ad abbandonare rifiuti per strada, inquinando il territorio dove vive, con i relativi rischi per la salute pubblica.

Il sacchetto buttato per strada, rappresenta una mancanza di rispetto per sé stessi e per gli altri, un’offesa alla dignità umana e al civile convivere.

Abbiamo l'isola ecologica in zona Sgarano che funziona perfettamente dove si può conferire qualsiasi tipo di rifiuto e invece continuiamo ancora a dover lottare contro questi incivili.

Negli ultimi giorni, grazie all’opera del comandante della Polizia Locale e dei suoi uomini, cercando dentro i sacchetti abbandonati, siamo riusciti ad individuare ben tre trasgressori che saranno sanzionati in maniera esemplare.

Dico chiaramente - conclude Cuffaro – che non avremo nessuna compassione per questi individui che non hanno nessuna giustificazione per quello che fanno. Ribadisco che continueremo a reprimere questo triste fenomeno con ogni mezzo senza indulgenza per nessuno, con la speranza che questi casi, per fortuna abbastanza contenuti, spariscano del tutto”.