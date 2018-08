Si è spento stamani il vicesindaco di Raffadali, il ginecologo Franco La Porta

Ha lottato strenuamente fino all’ultimo contro un male incurabile, contro una sentenza già scritta, che non gli ha tolto però il suo proverbiale sorriso, la sua caratteristica più visibile, anche a chi non lo conosceva nel suo intimo.

Ma è difficile trovare persone che non conoscevano Franco, una persona di straordinaria affabilità, disponibilità e gentilezza che ne facevano l’amico di tutti, colui al quale, di qualunque estrazione politica, poter chiedere un favore, un consiglio o, semplicemente un’opinione.

Franco La Porta è stato sempre disponibile per tutti in qualsiasi momento, soprattutto per quanto riguarda la sua professione di ginecologo che ha svolto per oltre trent’anni. La politica, dopo la famiglia, era la sua grande passione: è stato consigliere comunale, consigliere provinciale, presidente del consiglio comunale, assessore e vicesindaco fino a oggi, ricoprendo i vari ruoli con la competenza e l’entusiasmo che lo caratterizzavano.

Nel 2012 si candidò alla carica di sindaco ma venne battuto di misura: una delle poche delusioni politiche della sua vita, forse l’unica, che seppe però superare immediatamente trovando nuovi stimoli per il suo impegno politico che era concepito come servizio.

Le doti umane di Franco La Porta sono note a tutti, difficile trovare qualcuno che abbia avuto un litigio o una incomprensione con lui, rispettava tutti e sapeva farsi voler bene da tutti.

Con lui l’amministrazione comunale perde un tassello fondamentale, la città perde uno dei suoi figli migliori, ma soprattutto la sua famiglia: Anna, Federica, Virginia, i suoi fratelli e tutti i suoi parenti perdono una colonna portante della loro vita che difficilmente riusciranno a sostituire.

“Non ci sono parole per descrivere quello che proviamo in questo momento – ha detto a caldo il sindaco Silvio Cuffaro, cercando di interpretare i sentimenti di tutta l’amministrazione, i consiglieri e gli impiegati comunali – Franco non era un semplice amministratore, era molto di più, l’amico di tutti, una persona di straordinaria capacità comunicativa unita a mille altre doti che ne facevano uno dei migliori figli della nostra terra”.