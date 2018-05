Scoperto un falso fisiatra: denunciato 48enne e sequestrato lo studio

Di lui, inizialmente, si parlava come di un medico capace di fare "miracoli". E grazie ai tanti pazienti che vi si recavano, in due o tre mesi avrebbe racimolato qualcosa come 50 mila euro.

I dubbi sul suo conto - venuti improvvisamente a galla - si sono però moltiplicati e l'attività investigativa - comprensiva di accertamenti e verifiche mirate - ha portato i carabinieri di Raffadali a fare scattare la denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento. Quell'uomo, prima ritenuto capace di grandi cose per rimettere in piedi le persone, non era nient'altro che - stando alle ricostruzioni dei carabinieri - un finto fisiatra. E', dunque, per le ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione e truffa che un marocchino quarantottenne, A. A., è stato deferito. L'inchiesta, sviluppata dai carabinieri nel corso di circa un mese, è stata coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore Vella.

I locali - a Raffadali - dove il finto fisiatra aveva allestito lo studio ambulatoriale sono stati sequestrati, esattamente come tutte le strumentazioni per effettuare elettrostimolazioni e manipolazioni. Anche due raffadalesi - i coniugi che, secondo l'accusa formalizzata da carabinieri e Procura, avrebbero "procacciato i clienti" - sono stati deferiti.