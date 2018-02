Il consigliere Farruggia si congratula per il finanziamento alla scuola Arcobaleno

"Credo che l’aver ottenuto ben 400mila euro da parte del Ministero per il progetto di recupero del plesso “Arcobaleno”, rappresenti un vero successo per questa amministrazione e per il sindaco Cuffaro che ha seguito di persona l’iter della presentazione del progetto e i vari passi che hanno portato al decreto di finanziamento.

Una struttura chiusa nel 2013 che sembrava destinata a perdersi e che grazie all’interessamento e all’amore per il proprio territorio del nostro sindaco ritornerà ad animarsi e svolgere il compito per il quale era stata realizzata.

Molto presto, mi dicono, sarà espletata la gara e entro la metà del 2019 si dovranno completare i lavori.

L’ennesima realizzazione portata a termine da questa amministrazione che in poco più di due anni ha già ottenuto finanziamenti, per opere realizzate o con decreti già firmati, per oltre venti milioni di euro.

Ritengo che sia doveroso dare i meriti a questa amministrazione per il lavoro svolto fino ad oggi, ricordando, visto che è l’argomento della settimana e c’è gente che si vanta di restituire parte del loro stipendio, che i nostri amministratori svolgono il loro ruolo senza percepire nessun compenso, lasciando tutto nelle casse comunali".