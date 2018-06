Certificazioni “Trinity” acquisite dal 100% dei ragazzi: al Galilei si parla inglese 

Tempo di esami all’I. C. “Galilei” di Raffadali. L’istituto diretto dalla Dott.ssa Maria Luisa Romano è ormai da tanti anni Registered Examination Centre del Trinity College e punto di riferimento per Raffadali e dintorni, per il conseguimento della certificazione di lingua inglese.

Anche quest’anno un numeroso gruppo di candidati si è presentato per sostenere l’esame GESE (Graded Examination in Spoken English) nei livelli 1, 2, 3 e 4. A valutare le competenze linguistiche dei ragazzi emozionatissimi, ma ben preparati, è stata l’esaminatrice di madrelingua inglese del Trinity College Mrs. Helen Spillett, che nell’arco della giornata ha esaminato 42 candidati.

Tutti hanno superato il livello di competenza, facendo registrare anche quest’anno il 100% di alunni promossi al “Galilei”.

Il Grade 1 è stato conseguito dai seguenti alunni della scuola media: Giorgio Costanza, Salvatore Ferro, Raffaele Sacco, Roselyne Vinti e Salvatore Tarallo. Si sono distinti alcuni bambini esterni della quarta elementare (Naike Bartolomeo, Gabriele Cuffaro, Cristel Maria Di Carlo, Rosa Galvano, Noelia Gentile, Alice Lionti, Asia Maria Mangione e Gabriele Sicurello) e la piccola Isabel Maria Farruggia della terza elementare, che con preparazione autonoma hanno superato con ottimi voti il Grade 1.

A continuazione del percorso iniziato l’anno scorso il Grade 2 è stato conseguito con successo da: Martina Casà, Francesco Cuffaro, Luigi Fiore, Gaia La Porta, Simone Virone, Antonino Nocera e Rachela Pedalino.

Il Grade 3 è stato conseguito dai seguenti alunni, alcuni dei quali alla prima esperienza d’esame per la certificazione linguistica: Ester Aquila, Sara Aquila, Jennifer Criscenti, Gioia Cuffaro, Mattia Di Carlo, Baldassare Galvano, Benedetta Galvano, Alessandro Gueli, Arild Kuti, Matilde La Spisa, Carola Plano, Samuele Randisi, Giorgia Sciarratta, Maria Lombardo e Laura Oliva.

Particolare menzione va ai ragazzi di prima e seconda media (Salvatore Gazzitano 1 F, Federica Tarallo 1C, Michelle Barbaro e Gloria Ingardia 1 A e Giorgia Maria Passalacqua 2 C) che hanno fatto il salto di livello, superando brillantemente l’esame e passando dal Grade 1 al Grade 3. Un merito particolare anche all’alunna Serena Pagnotto della 3B, che è stata l’unica ad aver affrontato e superato con ottimi voti il Grade 4.

La preparazione degli alunni è stata curata dai docenti di lingua inglese Carmela Cannistraro, Concetta Di Lucia, Domenico Sicurello e Maria Antonietta Tuttolomondo.