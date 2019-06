Gli assessori Farruggia e Galvano premiano i ragazzi della scuola tennis

Si è svolta al campo da tennis dello stadio Comunale di Raffadali la festa di chiusura della scuola tennis del TC Raffadali.

A premiare i ragazzi che nel corso della stagione appena conclusa hanno frequentato la scuola tennis, è intervenuto l’assessore allo sport Salvatore Galvano, assieme al suo omologo Santino Farruggia.

I due amministratori si sono congratulati con tutti gli allievi esortandoli a proseguire nel percorso intrapreso. Farruggia e Galvano hanno inoltre promesso che a breve sarà ripitturato il campo di tennis e si spera anche di riuscire a trovare i fondi per realizzare l’illuminazione dell’impianto.

Galvano e Farruggia hanno poi consegnato gli attestati agli allievi, assieme ai gadget, prima del rinfresco finale e la foto di rito.

L’appuntamento per la nuova stagione della scuola tennis è ora per il prossimo settembre, quando riprenderanno le lezioni per ragazzi e adulti.