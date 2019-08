Famiglie indigenti, l'assessore Vinti: "Pronti a intervenire come abbiamo sempre fatto"

All’indomani dell’uscita della notizia secondo la quale una famiglia raffadalese vivrebbe nella più totale indigenza, tanto da non poter pagare le bollette dell’acqua, l’assessore ai servizi sociali del comune di Raffadali, Giovanna Vinti, è intervenuta sul caso in questione.

“Ci sembra stranissimo – afferma l’assessore Vinti - che la signora, prima di contattare la stampa, non abbia provato a chiedere aiuto ai nostri uffici comunali. Noi non abbiamo mai abbandonato nessuno e abbiamo sempre sostenuto le famiglie meno abbienti, garantendo loro i beni primari e di prima necessità, con progetti e con fondi comunali.

Invito pertanto la signora – ha aggiunto l’assessore Vinti – a contattare la segreteria del sindaco al numero: 0922475818 e chiedere un appuntamento ai nostri uffici, oppure il cellulare del sindaco, che si è già detto disponibile a sentire la signora, o quello mio.

In ogni caso sarà garantito l’anonimato e sicuramente risolveremo il problema di questa famiglia, così come abbiamo sempre fatto in altri casi in tutti questi anni”.