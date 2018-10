Cuffaro: “Firmato stamani il decreto di finanziamento della Raffadali – Siculiana”

Adesso è ufficiale: la strada provinciale che collega Raffadali a Siculiana sarà presto riammodernata.

A darne notizia è stato il sindaco di Raffadali che ha seguito di persona l’iter della pratica culminato nella mattinata di oggi, 31 ottobre, con la firma del decreto all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture.

“Oggi stesso – ci comunica il sindaco di Raffadali – il decreto sarà repertoriato e pubblicato sul sito ufficiale della Regione. So perfettamente come funzionano certe procedure – ci confida Cuffaro – e se qualcuno non sollecita costantemente i vari passaggi, si finisce col perdere del tempo prezioso.

Stamani mi sono recato di proposito in assessorato e ho atteso che il decreto fosse firmato davanti ai miei occhi. Da domani sarà già possibile lavorare al bando per l’aggiudicazione dei lavori il cui finanziamento ammonta a circa sei milioni e mezzo di euro.

Per molti tratti sarà un nuovo tracciato che permetterà di eliminare molte curve, il progetto è stato infatti concepito come una strada di collegamento tra le statali 115 e 118. Non più quindi le caratteristiche di una strada provinciale, ma quelle di una bretella di collegamento.

Voglio ricordare – ha concluso Cuffaro – che l’altro finanziamento di circa 800mila euro, riguardante la bonifica delle due frane lungo la Raffadali-Siculiana è già stato bandito ed è in fase di aggiudicazione.

Complessivamente ci sono dunque 7 milioni e 300mila euro per far cambiare volto alla S.P. 17, che tanti disagi continua a provocare a coloro che vi transitano”.