Cuffaro: Il presidente Conte ha sbagliato nei confronti del presidente Musumeci

A proposito della polemica tra il presidente della regione Nello Musumeci e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con quest’ultimo che, attraverso il capo del suo cerimoniale, avrebbe lasciato fuori dalla camera ardente del Policlinico di Palermo il presidente della regione, è intervenuto il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro che in una nota prende le difese di Musumeci.

“Premetto – scrive Cuffaro – che sono orgoglioso di indossare la fascia tricolore e mi onoro di fare il sindaco della mia città, mi indigno però quando rappresentanti delle Istituzioni nazionali maltrattano il nostro presidente della regione. Perché ritengo che è come se mancassero di rispetto a tutti i sindaci siciliani e di conseguenza a tutti i cittadini siciliani.

Capisco che il viaggio del Presidente del Consiglio sia stato organizzato in fretta e non ci sia stato il tempo per rapportarsi con le istituzioni regionali e lo stesso professor Conte ha già dichiarato che si è trattato di un disguido ed ha invitato a Palazzo Chigi il Presidente della regione.

Ritengo però che se si commettono degli errori, si debba avere il coraggio e la forza di chiedere scusa a Musumeci e a tutti i siciliani.

Nel porgere le mie più sentite condoglianze ai familiari delle vittime – ha concluso Cuffaro – rimane il rammarico per questa vicenda, specie in un momento come questo quando invece avremmo preferito che tutte le istituzioni avessero dimostrato senso di appartenenza, di aggregazione, di unità e di solidarietà, al cospetto di una tragedia che ci addolora tutti”.