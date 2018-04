Cuffaro: "I Dem perseverano nella fandonia e sono allo sbando anche a Raffadali

"Il loro perseverare nella bugia, tattica per nascondere l’incapacità di saper gestire la cosa pubblica, ormai è andata fuori da ogni logica politica e gestionale.

Non intendo più perdere del tempo a rispondere ad accuse verbali che non trovano riscontro con la realtà.

Questo articolo parlerà attraverso gli atti ufficiali che trasmetto, e che spero porranno fine a questo stupido modo di fare opposizione. Fare comunicati basati sulla menzogna, sulla superficialità e sul raggiro è un’arte che non mi appartiene, questa è l’arte di coloro che nascondono in ciò la loro inconsistenza ed incapacità politica.

Per l’ennesima volta invito i dirigenti locali del PD a rimboccarsi le maniche e lavorare per il bene comune.

Se non hanno ancora compreso che la scellerata gestione dell’ex Governo Regionale e Nazionale PD ha distrutto i Comuni con esorbitanti tagli, basta che aprano gli occhi e comincino a contare quanti Comuni sono già in dissesto e quanti si avviano ad esserlo.

O tutti i Sindaci siamo incapaci o se aprite gli occhi forse vi rendete conto della realtà.

Non voglio parlare di gestione condotta da persone che purtroppo oggi non ci sono più, ma voglio ricordare, a chi li tira in ballo, che nei due anni da voi definiti di onestà e trasparenza si è proceduto solamente ad inaugurare opere per il quale il sottoscritto si era speso e ad aumentare l’addizionale IRPEF e la TARSU.

Chi ci ha preceduto ha ritenuto che per fare funzionare il Villaggio della Gioventù era necessario concedere in concessione qualche spazio delimitato ai privati a beneficio dei cittadini. Se la stessa esperienza, già consolidata dalla precedente amministrazione per due mesi, viene attuata per due anni, cosa cambia?

Forse, pensate che vogliamo attuare la privatizzazione da voi studiata e concepita con il bando di concorso di idee fatto dalla gestione PD nel lontano 2001?

Allora a questo modo di amministrare non davate l’aggettivo “PRIVATIZZAZIONE sinonimo CORRUZIONE” oggi SI… vi siete evoluti nel tempo. Si allega copia del bando di concorso di idee fatto dalla gestione PD nel lontano 2001 per PRIVATIZZARE il Villaggio della Gioventù.

Avevate già provato ad infinocchiare i cittadini creando false illusioni quanto abbiamo messo a bando il BEVAIO del Voltano, ritornato a splendere per l’intera comunità, e oggi volete continuare a perseverare.

Voi è da 3 anni che blaterate, io è da tre anni che lavoro. Questo è il risultato di ciò che ho programmato, progettato e i finanziamenti ricevuti fino ad oggi in meno di tre anni:

ELENCO OPERE PER RICHIESTA FINANZIAMENTI

1. Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell'edificio comunale destinato ad uffici sede decentrata Via Porta Agrigento-Importo € 1.227.597,98;

2. Progetto preliminare lavori di riqualificazione urbana e sociale mediante la realizzazione della Cittadella sportiva (Quartiere Sgarano) - Importo € 2.000.000,00

3. Progetto esecutivo per la riqualificazione della Scuola 'I.C. Garibaldi-Capuana', del verde urbano di Piazza Progresso e la strada dal Centro Urbano al Palasport 'Carlo Alberto Dalla Chiesa'- Importo € 569.923,46;

4. Progetto per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, Importo € 103.126,40

5. Progetto Esecutivo Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico 'G. Garibaldi'- Importo € 3.032.021,51;

6. Progetto Esecutivo per i Lavori di Manutenzione straordinaria della Scuola Elementare "Alessandro Manzoni" - Importo € 1.837.228,60;

7. Progetto esecutivo per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'Istituto Scolastico 'Galileo Galilei' -Importo € 3.205.000,00.

OPERE APPALTATE

1) Lavori di realizzazione area attendamenti e containers Importo € 1.100.000,00.



OPERE IN CORSO DI APPALTO

1) Manutenzione straordinaria scuola Materna Arcobaleno – Importo - € 400.000,00.

OPERE FINANZIATE

1. Consolidamento attraverso la demolizione e messa in sicurezza di edifici in via Don Castrenze -Importo € 1.500.000,00;

2. Lavori di ripristino condizioni di sicurezza strada di collegamento Raffadali Joppolo - Importo € 1.942.427,17;

3. Progetto potenziamento ed adeguamento Centro di raccolta comunale – Importo € 306.560,00;

4. Progetto per lavori di "Opere per la mitigazione delle criticità idrogeologiche a difesa del centro abitato e del Rione Barca"- Importo € 9.660.096,75.

Continuate a parlare di A&G quando avete in modo disonesto imbrogliato i cittadini di Raffadali che possono, con le delibere allegate, farsi un’idea di come sono andate le cose:

> Delibera n. 162 del 24/12/2012 di recesso unilaterale del contratto con A&G (diritto di recesso previsto dalla mia Amministrazione all’atto del conferimento dell’incarico).

> Delibera n. 70 del 21/0672013 con cui si autorizzava il Sindaco a sottoscrivere con la società A&G il protocollo disciplinare per la conclusione dei lavori del contratto repertorio n. 01/2010 del 09 aprile.

> Delibera n. 15 del 01/02/2018 con cui l’attuale amministrazione ha dato incarico ad un legale di promuovere azione giudiziaria contro la società A&G.



In sintesi, avete riaffidato alla società A&G il servizio che avevate recesso sei mesi prima, con l’aggravante di avere modificato l’art. 5, del precedente contratto, permettendo alla società di riscuotere una premialità di oltre 300.000,00 euro prima non dovuta, il tutto continuando a sbandierare di avere buttato fuori l’A&G.

Mentre l’attuale Amministrazione, come sopra dimostrato, e non come da voi affermato, ha dato incarico per accertare a 360° la condotta della Società nella gestione del servizio, cercando di recuperare la premialità non dovuta. Altro che roboanti, inconsistenti, fuorvianti e vuoti.

Mi piacerebbe andare in ferie per qualche mese affidando la responsabilità a un Vicesindaco di vostra appartenenza politica, purtroppo non posso.

Sapete perché? L’ultimo finanziamento non ancora appaltato che ho lasciato relativo al mio precedente mandato è stato il Campo Polivalente. È sotto gli occhi di tutti che siete stati capaci in tre anni di perderlo. Sono riuscito a recuperarlo e realizzarlo in extremis con tanti sacrifici e viaggi a Roma, pertanto anche se avessi bisogno di qualche mese di riposo, non me lo posso permettere.

Spero che i cittadini impegnino un po’ del loro tempo per leggere gli atti ufficiali che ho allegato, perché è con carte alla mano che si dimostra trasparenza e correttezza e si rende gli altri liberi delle proprie convinzioni.

Io pongo fine a questo dispendio inutile di tempo ed energie e con poca speranza aspetto un’opposizione giovane, costruttiva e propositiva".

IL SINDACO Avv. Silvio Cuffaro