Attivato a Raffadali il servizio “Sindaci in contatto”

È stato il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro che ha voluto personalmente annunciare che è appena partito il servizio che consentirà a tutti i cittadini di accedere in tempo reale a informazioni che li riguardano.

“Un altro servizio per noi cittadini – ha spiegato Cuffaro - un servizio che ancora una volta ci permette di essere in contatto diretto, un servizio che ci dà l'opportunità di sapere in tempo reale ogni cosa che accade nella nostra città e nella nostra comunità e di ricevere ogni tipo di informazione e comunicazione istituzionale.

La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta per l'amministrazione comunale di Raffadali.

Per questo motivo – ha aggiunto il sindaco - il comune si è dotato di un sistema di comunicazione massivo in grado di informare contemporaneamente tutta la città, direttamente nelle abitazioni, tramite una chiamata vocale registrata sui telefoni fissi e mobili, in caso di comunicazioni istituzionali, allerta meteo, di eventi naturali, comunicazioni sulla raccolta dei rifiuti e in tutti quei casi in cui è importante essere informati tempestivamente.

Tutti i cittadini riceveranno una chiamata registrata da parte del sindaco, così da avvisare di persona uno ad uno. Saranno chiamati tutti i telefoni fissi mentre se si desidera ricevere tale servizio di comunicazione sui cellulari basta registrarsi chiamando il numero verde 800942470”.

Nei prossimi giorni il servizio appena istituito sarà testato con una comunicazione del sindaco riguardante il piano traffico per l’imminente festa del pistacchio.

https://www.facebook.com/comunicato.ufficiale/videos/2442435189413423/