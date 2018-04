Raffadali Raffadali / Via Nazionale, 111

Cuffaro: “Per l’acqua pubblica, la strada è lunga, ma abbiamo iniziato a percorrerla”.

Il sindaco di Raffadali, impegnato da sempre in prima linea nella battaglia per l'acqua pubblica, propone una via più breve e meno pericolosa per arrivare a una risoluzione ottimale