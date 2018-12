Cuffaro: “La scelta del mutuo è stata ampiamente ponderata e condivisa”

Questa la nota del sindaco Cuffaro:

"Non era e non è mia intenzione entrare in polemica con la minoranza, voglio però precisare che la scelta politica di accendere un mutuo è stata abbondantemente ponderata e valutata dalla mia amministrazione; per quanto riguarda gli studi di fattibilità, sono stati gli uffici preposti a valutarne l’opportunità e a esprimersi positivamente.

Se fossero state poche vie a necessitare di un intervento, questo si sarebbe realizzato con le economie di bilancio, così come abbiamo fatto fino a oggi, senza che nessuno se ne sia però accorto.

Ma poiché ritengo, come la stragrande maggioranza dei cittadini raffadalesi, che le nostre strade abbiano la necessità di un intervento straordinario e sostanzioso, e visto che il bilancio del comune di Raffadali è più che solido e può quindi permettersi di accendere un mutuo (e sono pochi i comuni che se lo possono permettere) abbiamo deciso di farlo, confortati dal parere favorevole dei revisori dei conti e da quello degli uffici competenti.

Ripeto, si tratta di interventi necessari e urgenti visto che ogni anno per pagare le richieste di risarcimento danni, siamo costretti a pagare circa 150mila euro, molto di più di quanto pagheremo per la rata del mutuo.

Ritengo che valutare la scelta su una questione come questa sia compito dell’amministrazione, l’opposizione deve valutare se si tratta di una scelta pretestuosa. Ma sfido chiunque ad affermare che le nostre strade e le nostre vie cittadine non abbiano la necessità di un serio intervento".