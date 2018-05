In via di completamento i lavori allo stadio comunale di Raffadali

Dopo lo spazzolamento del manto in erba sintetica del terreno di gioco del Comunale di Raffadali, sono attualmente in corso altri lavori per rendere più decorosa ed efficiente tutta la struttura.

L’assessore allo sport Salvatore Galvano segue quotidianamente di persona le fasi dei lavori che attualmente riguardano l’interno degli spogliatoi. Si sta procedendo a tinteggiare tutte le pareti e a una pulizia straordinaria di tutti gli ambienti.

“Tutti i lavori - ci tiene a precisare l’assessore Galvano – si stanno effettuando in economia, grazie alla preziosa opera degli operai del comune. Far qualche giorno faremo anche qualche intervento di maquillage nella tribuna coperta e verrà ripristinato l’impianto di irrigazione, in quanto in alcuni punti era malfunzionante.

È nostra intenzione – ha concluso Galvano – di procedere anche al rifacimento della superficie del campo di tennis, non appena reperiremo le somme necessarie, mentre la tinteggiatura delle pareti, in verde scuro, sarà effettuata nei prossimi giorni.

Stiamo dunque cercando di rendere efficiente la struttura oltre che gradevole e stiamo anche cercando di coinvolgere alcuni imprenditori locali per ridare agli sportivi raffadalesi una nuova squadra per cui tifare e appassionarsi, sin dalla prossima stagione sportiva”.